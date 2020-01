O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Jota.

Em comunicado no site oficial, o emblema encarnado informa que o jovem de 20 anos renovou o vínculo até 2024, ou seja, por dois anos.

Internacional pelas camadas jovens de Portugal, Jota cumpriu todos os escalões de formação no Benfica, onde foi campeão nacional nos escalões de iniciados, juvenis e juniores.

Estreou-se pela equipa principal dos encarnados na época passada, frente ao Sertanense, ainda sob o comando de Rui Vitória, e em janeiro foi promovido definitivamente, já já com Bruno Lage no comando técnico.

Esta época leva 17 jogos realizados e dois golos apontados: «É muito bom. É o reconhecer do trabalho por parte do Benfica. Estou muito feliz, a minha família também está feliz. Que este contrato perdure muitos anos e com muitos êxitos.»

«Estou contente. É o clube do meu coração e continuar nesta casa até 2024 é, sem dúvida alguma, muito bom. Tenciono continuar muitos mais anos e fazer todos os adeptos do Benfica muito felizes», acrescentou.

Em declarações ao site do Benfica, Jota não escondeu a satisfação pela renovação de contrato.

