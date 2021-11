Portugal registou mais 11 mortes e 2.907 novos casos de covid-19, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgados esta terça-feira.

O número de internamentos continua a aumentar. Nas últimas 24 horas, foram internadas mais 24 pessoas em enfermaria e mais cinco em Unidades de Cuidados Intensivos. Ao todo, 833 pessoas estão internadas, das quais 116 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Lisboa e Vale do Tejo, com mais 921 novos casos, e a região Norte, com mais 964, têm praticamente os mesmos casos, destacando-se à frente da região Centro (+629), Algarve (+166), Alentejo (+103), Madeira (+102) e Açores (+22).

No que diz respeito à matriz de risco, Portugal encontra-se no vermelho, com uma taxa de incidência de 325,9 casos de infeção por 100.000 habitantes a nível nacional, enquanto o R(t) se encontra agora nos 1,17.

Portugal tem, nesta altura, agora 53.571 casos ativos, menos 797 do que no dia anterior.