O Desportivo de Chaves anunciou o regresso ao clube do avançado William. O brasileiro, 29 anos, fez três épocas nos transmontanos com um registo muito interessante: 95 jogos e 21 golos, sempre na I Liga.



Em 2019, William saiu para jogar nos sauditas Al-Faisaly e esta época estava no Al-Fayha. «Depois de ano e meio a atuar na Arábia Saudita, o avançado William está de regresso ao futebol português e ao Desportivo. Apesar de vários convites, William deu primazia ao emblema transmontano», referiu o Desp. Chaves na conta oficial numa rede social.



O Desportivo de Chaves está na II Liga a lutar pela subida de divisão, mas perdeu três dos últimos quatro jogos. Tem 27 pontos, menos 11 do que o líder Estoril-Praia, depois de perder em casa contra o Feirense no sábado.