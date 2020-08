O PAOK é o adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A eliminatória será jogada a uma mão, devido às condicionantes da covid-19, e terá lugar na Grécia, à porta fechada, a 15 ou 16 de setembro.

Será o sétimo encontro entre as duas equipas, com saldo favorável à equipa encarnada, que soma quatro vitórias e apenas uma derrota nos encontros anteriores. A última vez que as duas equipas se defrontaram foi no play-off de acesso à Champions na época 18/19. Sorriram as águias, que depois de empatarem a uma bola na Luz, golearam por 4-1 em solo grego.

Refira-se que o PAOK é orientado pelo treinador português Abel Ferreira. Na eliminatória anterior, o emblema helénico bateu o Besiktas, da Turquia.

Refira-se que em caso de vitória, o Benfica já sabe que terá pela frente o Krasnodar no play-off.