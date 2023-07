O extremo franco-argelino Bilel Aouacheria, que não renovou contrato com o Gil Vicente, foi oficializado no Qabala, do Azerbaijão.

O jogador de 29 anos representou os gilistas nas duas últimas temporadas, tendo disputado 54 jogos, nos quais marcou dois golos e somou três assistências.

No futebol português, Bilel soma ainda passagens por Sporting da Covilhã, Sporting B, Moreirense e Farense.