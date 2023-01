O treinador do Gil Vicente reconheceu esta sexta-feira que o Casa Pia está a fazer um campeonato «excecional». Ainda assim, Daniel Sousa lembrou que os gilistas vêm de uma vitória motivadora, frente ao Vitória de Guimarães.

«Eles [Casa Pia] estão a fazer um campeonato excecional, são claramente a equipa sensação da Liga, com resultados fabulosos e o lugar correspondente na tabela. Há um trabalho excelente a nível tático, são uma equipa muito bem organizada, que cria muitas dificuldades aos adversários, para além de serem uma das defesas menos batidas. É um dos jogos difíceis fora que vamos ter», começou por dizer, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

Os gansos só ganharam um jogo dos últimos quatro, mas o técnico gilista não acredita na ideia de uma eventual «quebra» de forma.

«Sim, trabalhar em cima de uma vitória é diferente, é melhor, mas não mudou a forma e qualidade com que têm trabalhado, foi exatamente o mesmo registo», continuou, a propósito do triunfo ante o Vitória.

Daniel Sousa falou ainda sobre o impacto que teve no Gil Vicente: sob o seu comando, a formação de Barcelos soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas: «Via [o Gil Vicente] de fora, obviamente, mas aumentou [a crença] quando vi por dentro, a qualidade e o querer dos jogadores: houve algum impacto, não sei se por minha causa, mas eles ficaram mais soltos.»

Rúben Fernandes e Pedro Tiba, lesionados, são ausências certas no lado do Gil. O encontro com o Casa Pia está agendado para as 18h00, no Jamor.