João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Antes de falar do jogo, que falar de outra situação porque infelizmente hoje perdemos um amigo no Famalicão. O Rui Coelho era um jovem que trabalhava comigo na análise aos jogos e há muito que lutava contra uma doença. Hoje perdemo-lo e quero deixar aqui um abraço à família.

Hoje tivemos muito Famalicão. Se eu fosse resultadista, eu diria que faltou muita coisa, mas a minha obrigação é tentar fazer uma análise fria do jogo. Fizemos um jogo muito competente, fizemos o que preparamos, criamos dificuldades no Gil Vicente, tivemos oportunidade do Cadiz, mas nos poucos momentos em que cometemos erros, um deles deu golo.

Infelizmente não conseguimos recuperar. Não conseguimos empatar, que seria justo, mas tenho de dar os parabéns ao Gil Vicente porque tem uma boa equipa. Foi um bom jogo, mas infelizmente não conseguimos ganhar.

[sai feliz com a exibição?] Sim, saio feliz. Fizemos um bom jogo, mas não quero balizar o trabalho destes jogadores só hoje. Se formos para trás, temos estado bem em muitos jogos. Esta semana tivemos três jogos e fomos sempre muito competitivos. Saio frustrado porque não consegui ajudar os jogadores a virar o jogo».