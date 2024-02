O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, garantiu este sábado que a equipa gilista será ambiciosa na receção ao FC Porto, agendado para este domingo.

Ainda assim, o técnico garante que será um encontro difícil, até porque os dragões vêm de uma vitória frente ao Arsenal, para a Liga dos Campeões.

«Ainda agora venceu o Arsenal e isso demonstra todo o poderio do FC Porto, mas nós também temos as nossas armas, somos das equipas com mais pontos em casa e, respeitando muito o adversário, queremos fazer um bom jogo, porque sabemos que jogando bem estamos mais perto de ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Nestes jogos, o treinador não precisa de estar a motivar tanto os jogadores, os níveis de concentração e motivação são grandes, o FC Porto é sempre o FC Porto, um dos grandes do nosso campeonato. Em casa, temos dado uma boa resposta e queremos apresentar-nos fortes, com confiança para se possível ficar com os três pontos», acrescentou.

O FC Porto joga em Barcelos antes da receção ao Benfica, e Vítor Campelos foi questionado sobre se o Gil pode explorar isso mesmo: o técnico defendeu que apenas se foca na sua equipa, mas lembrou que os dragões têm dois jogadores à «bica».

«O FC Porto é que terá que se preocupar com o jogo de amanhã [domingo] e com o posterior até porque tem dois jogadores com quatro cartões amarelos, o Francisco Conceição, que tem feito uma época fantástica, é dos jogadores que tem criado mais desequilíbrios, e o Otávio, mas devem jogar», antecipou.

«Ainda não sabemos o ‘onze’ que o Sérgio [Conceição, treinador do FC Porto] vai apresentar, vai depender muito disso. Sabemos que o Francisco Conceição e o Galeno são muito fortes no um para um, é uma equipa forte nas bolas paradas e que gosta de ter bola e quando não a tem sente algum desconforto, como aconteceu no jogo no Dragão [na primeira volta, derrota por 2-1], fizemos um bom jogo aí, houve equilíbrio», afirmou ainda.

No Gil Vicente, Zé Carlos, Kiko Pereira e Depú são baixas certas para o encontro deste domingo, em Barcelos, que se realiza a partir das 18h00.