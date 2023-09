O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, sabe que a equipa que orienta tem de estar «ao melhor nível» para vencer o FC Porto, no jogo deste sábado a contar para a sexta jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o treinador da formação de Barcelos referiu que é importante que os jogadores que treina estejam atentos, frente a um adversário «com grande qualidade e capacidade».

«Temos de estar atentos em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Queremos ser um Gil Vicente ao melhor nível, com foco, mas também com confiança no que queremos e sabemos fazer. Esperamos fazer um bom jogo e se possível ficar com os três pontos», afirmou, citado pela Lusa.

«Sabemos que vamos defrontar um adversário que gosta de pressionar, de ter o controlo do jogo. Queremos contrariar isso e, se tivermos mais bola, vamos criar problemas. A ideia é essa», prosseguiu.

Campelos desvaloriza a irregularidade exibicional que os dragões têm demonstrado neste início de época, lembrando a recente vitória frente ao Shakhtar Donetsk, para a Champions.

«O FC Porto é sempre um adversário forte, mesmo havendo períodos em que pode não estar como gostaria. Ainda no jogo da Liga dos Campeões venceu de forma convincente e com qualidade», referiu.

«Foi o que o sorteio ditou. Na vida tudo tem um propósito, e se vamos defrontar agora este adversário é porque é momento certo. Estamos preparados. Sabemos que contra estas equipas ditas ‘grandes’ quanto mais tempo pudermos ter a bola, e com qualidade na saída de jogo, será mais benéfico para nós», atirou.

O Gil Vicente joga este sábado no Estádio do Dragão, a partir das 20h30.