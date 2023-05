Giorgi Aburjania, que está em final de contrato com o Gil Vicente, vai rumar ao futebol turco na próxima temporada, sabe o Maisfutebol.

O internacional pela Geórgia, de 28 anos, não vai renovar com os barcelenses e tem tudo acertado para reforçar o Hatayspor, clube onde alinha o português Rúben Ribeiro e que em fevereiro desistiu do campeonato turco, na sequência do sismo que atingiu o país.

Aburjania, que soma passagens por Sevilha e Twente, chegou ao Gil Vicente na temporada passada. Realizou um total de 63 golos pelos gilistas, tendo marcado dois golos e somado três assistências.