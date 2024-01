Hugo Vieira, futebolista ainda no ativo que decidiu candidatar-se à presidência do Gil Vicente, revelou que o projeto que tem para o clube integra a construção de um centro de treinos e um hotel.

«O nosso grande projeto é um novo centro de treinos, com cinco ou seis campos, um hotel, auditórios, e tudo mais que nossa formação precisa. Somos um dos clubes com margem de progressão do futebol português, o Gil Vicente tem de lutar por outros objetivos, mas com sustentabilidade», referiu o candidato, citado pela Agência Lusa.

A eleições no clube de Barcelos estão agendadas para 1 de fevereiro e o candidato da lista B destacou a importância de o Gil Vicente deixar de depender de presidentes que injetam dinheiro no clube, passando a ser autossustentável. «Temos várias formas de ter receitas para o clube, não só as vendas de jogadores. Por exemplo, uma das fraquezas do clube é o número de sócios, temos um concelho com 89 freguesias, mas só pouco mais três mil sócios pagantes. Há muito trabalho a fazer», apontou.

Hugo Vieira disse que há investidores interessados em trabalhar com o Gil, mas afastou, pelo menos para já, a implementação de um modelo de SAD. «Não me identifico muito com o modelo da SAD. Não quero ver o Gil Vicente jogar em outro lugar que não em Barcelos, como temos alguns exemplos no nosso futebol. Somos dos poucos clubes da I Liga que não é SAD, e isso teria de ser uma decisão dos sócios. Mas, o principal da nossa candidatura é ter um Gil Vicente dos sócios», assegurou.