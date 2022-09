Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Rio Ave:

«Na primeira parte só houve uma equipa a querer ganhar. A espaços não conseguimos decidir da melhor. O Rio Ave marcou um golo no único remate que fez à baliza, em que foi uma pancada forte antes do intervalo. Entramos na segunda parte a dominar e a querer ganhar o jogo, acabamos por sofrer mais um golo.

É de louvar o comportamento dos atletas que, com a ajuda da nossa massa adepta, empurram a equipa para lutar por um resultado que era muito injusto até então. O Gil Vicente foi muito melhor e superior ao Rio Ave, mas não teve a sorte do jogo. Gostei muito do comportamento da equipa e produziu o suficiente para sair daqui com outro resultado.

[que sinais dá esta recuperação para o futuro?] Mudamos muita coisa, gente nova, sem sentir a realidade de saber o que é esta competição, mas já vamos no sétimo jogo, com jogos para a Liga Conferência, e isso não pode ser desculpa. Acho que os jogadores tiveram uma entrega boa, criaram um volume ofensivo para ter outro resultado, mas não estamos a ter a qualidade que devíamos ter no último terço.

Não estou satisfeito com o resultado, obviamente, mas estou satisfeito com a exibição e se tomarmos melhores decisões ofensivas, acho que vamos crescer de forma sustentável. Os golos que sofremos são algo consentidos e eu assumo a responsabilidade. Há determinados momentos do jogo que a concentração tem de ser elevada para tomar melhor decisões.

[regresso de Murilo] É um momento de felicidade para o atleta e de grande alegria para o grupo de trabalho e para o treinador. Perante o sacrifício que ele fez, com uma paragem de nove meses, o Murilo é um excelente atleta, mas é um super-homem como pessoa. Nós temos de ter gente boa no futebol. O Murilo é um exemplo disso tudo e complementa muito aquilo que é um ser-humano. Estou extremamente satisfeito. Entrou, voltou e marcou e isso é fantástico.

[titularidade de Tomás] É uma questão de oportunidades e de rendimentos. O Ruben é um grande capitão e grande ser-humano, tal como o Murilo. O Tomás deu sinais nos jogos que entrou de um acréscimo na equipa. É um jogador mais rápido, mais disponível e mais jovem. É uma questão de oportunidade. Às vezes temos de dar um rebuçado aos jogadores.»