Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, garantiu este sábado que os minhotos vão «lutar pela vitória» frente a um Marítimo com «qualidade», no domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga, apesar do desgaste acumulado com jogo da Taça de Portugal a meio da semana.

Depois de ter assegurado a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal na noite de quinta-feira, num embate com o Académico de Viseu decidido no prolongamento (3-2), a formação de Barcelos vai jogar de novo em casa.

«Principalmente com a entrada do Milton Mendes [para treinador], a equipa estabilizou e melhorou muito na organização defensiva e ofensiva. Tem um conjunto de jogadores com muita qualidade (...). Respeitamos muito o Marítimo, mas o nosso objetivo é claramente lutar pela vitória até ao último segundo», disse o treinador na antevisão ao desafio, realizada por vídeo.

O Marítimo venceu quatro dos sete jogos oficiais realizados desde que Milton Mendes substituiu Lito Vidigal no comando técnico, o último dos quais frente ao Sporting, para os oitavos de final da Taça de Portugal (2-0), e mereceu os elogios de Ricardo Soares, por ser uma equipa que «coloca muita gente na frente» quando ataca e também é «forte nas bolas paradas».

O treinador gilista lembrou, porém, que os seus pupilos «estão com muita vontade de ir a jogo», sendo «mais importante» estarem concentrados no processo de jogo trabalhado nos treinos.

Depois da visita a Faro, no domingo, na ronda anterior do campeonato (derrota por 3-1 diante do Farense) e do embate com a formação de Viseu, Ricardo Soares frisou que o Gil Vicente tem de solucionar o eventual desgaste que vai apresentar.

«É evidente que há um desgaste normal e inerente a esta série de jogos, mas tenho a certeza de que a equipa vai estar bem preparada para o jogo. Para nós, o fundamental é arranjar uma estratégia que possa ir ao encontro do que o jogo vai exigir de nós», disse ainda.