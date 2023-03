FIGURA: Tomás Araújo (Gil Vicente)

Mais uma excelente exibição do defesa, que tem sido uma das revelações da temporada gilista. Tomás Araújo voltou a estar irrepreensível a defender e ainda foi ao ataque sentenciar a partida. O central saltou mais alto que todos os adversários e cabeceou para o fundo das redes. Foi o primeiro golo do jogador emprestado pelo Benfica.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Marítimo

O Marítimo entrou melhor na partida e chegou ao golo ainda antes do minuto dez, já depois de criar duas boas ocasiões. Contudo, Pablo Moreno estava em fora de jogo no início da jogada e o golo de Xadas não valeu, mas serviu para despertar o Gil Vicente.

OUTROS DESTAQUES

Cláudio Wink (Marítimo): Grande dinamizador do ataque maritimista, principalmente no primeiro tempo. Foi dos pés de Cláudio Wink que saíram as principais oportunidades do primeiro tempo, uma vez que nem Boseli nem Adrián Marín o conseguiam parar.

Pedro Tiba (Gil Vicente): A boa exibição frente ao FC Porto valeu a permanência no onze, em detrimento de Aburjania. Pedro Tiba voltou a estar em destaque e foi premiado com um golo. Bom remate de fora da área, colocado, a dar vantagem aos galos.