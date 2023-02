Fran Navarro fez história no Estádio do Dragão e tornou-se o melhor marcador do Gil Vicente na Liga portuguesa.

O atacante espanhol, que aos 26 minutos do jogo com o FC Porto fez o 1-1, chegou aos 29 golos no principal escalão pelos gilistas e ultrapassou Paulo Alves (28 tentos). Mangonga, com 27, fecha o pódio de artilheiros do Gil Vicente na Liga.

Além deste registo, Navarro, que na época de estreia marcou 16 golos em 35 jogos, ultrapassou essa marca e chegou aos 17 tentos em 2022/23, em 31 partidas. Igualou também Gonçalo Ramos na lista de melhores marcadores na Liga, com 13 golos, estando apenas atrás de João Mário.

O atacante espanhol, que cumpre a segunda temporada em Barcelos, está a ser negociado pelo FC Porto para o próximo verão.