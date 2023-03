Depois de ter apagado a chama do dragão, o Gil Vicente, perante mais de seis mil adeptos, recebeu e venceu o Marítimo, afundando a turma insular na tabela – pode ser ultrapassada pelo Santa Clara e cair para zona de descida direta.

Pedro Tiba e Tomás Araújo deram expressão a um resultado um tanto ou quanto enganador. A formação madeirense foi quase sempre superior e dispôs das melhores ocasiões, mas falhou no capítulo da finalização. Os galos, com o triunfo, somam agora 29 pontos, igualando o Vizela na classificação.

Boa entrada insular

Depois da história vitória no Dragão, Daniel Sousa fez apenas duas alterações no onze. Vítor Carvalho recuperou o lugar no meio-campo, rendendo Aburjania, e Carraça voltou ao lado direito da defesa em troca por Zé Carlos, que havia feito uma excelente exibição frente aos azuis e brancos.

José Gomes, depois do triunfo caseiro frente ao Santa Clara, vinha em busca de mais um triunfo para se afastar dos lugares que dão a descida direta e para se aproximar dos lugares de salvação. Para isso, fez também duas mudanças no onze titular. Saíram Beltrame e Geny Catamo e entraram João Afonso, ex-Gil Vicente, e Brayan Riascos.

Os insulares entraram melhor, não permitindo que os gilistas saíssem do seu meio-campo defensivo. A turma madeirense criava perigo quase sempre pela direita. Cláudio Wink, logo no segundo minuto, arrancou pela direita e ofereceu o golo a Vidigal que, em boa posição, falhou o domínio e acabou a rematar torto.

Logo depois, Bruno Xadas disparou forte de fora da área, Andrew não segurou à primeira e o esférico ainda bateu no poste. Ato contínuo, Xadas acabou por introduzir o esférico na baliza barcelense, mas o lance foi invalidade por fora de jogo de Pablo Moreno no início da jogada. Os galos demoraram muito para assentar o jogo e chegar à baliza contrário. Contudo, quando conseguiram, marcaram.

O esférico foi da esquerda para o centro, tabela de Fran Navarro com Pedro Tiba e o médio, à entrada da área, a rematar colocado para golo. Sem fazer muito por isso, os galos adiantavam-se no marcador perante um Marítimo bem organizado, mas que pecava na finalização – Riascos ainda teve mais uma oportunidade, mas, solto na área, rematou muito por cima.

Cópia da primeira parte

O Marítimo voltou a entrar melhor no segundo tempo, mas a história da segunda metade não iria ser muito diferente da primeira. Logo no reatamento, Riascos apareceu completamente solto na área, porém o remate saiu muito por alto. Logo depois, foi Bruno Xadas a não aproveitar o mau alívio de Andrew e, com a baliza deserta, a rematar para fora. O Gil Vicente, por sua vez, voltava a sentir dificuldades para chegar à baliza madeirense.

Os técnicos começaram a refrescar as equipas e o jogo passou por uma fase incaracterística, com muitas perdas de bola dos dois lados. Com a aproximação vertiginosa do final da partida, os gilistas dariam a machadada final nos insulares. Canto batido por Carraça e Tomás Araújo a ir ao terceiro piso cabecear para golo. Era a confirmação de mais uma preciosa vitória dos barcelenses na luta pela manutenção.