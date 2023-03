O Gil Vicente recebeu e venceu o Marítimo por 2-0, este domingo, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pedro Tiba e Tomás Araújo, respetivamente aos 23 e aos 82 minutos, fizeram os dois golos da equipa comandada por Daniel Sousa.

Com este resultado, o Gil Vicente ascende à nona posição, com 29 pontos. O Marítimo é 16.º, em zona de play-off para não descer, com 16 pontos, ficando ainda à mercê do que o Santa Clara (17.º com 15 pontos) faça este domingo na receção ao V. Guimarães. Pode ainda ver o Paços (18.º com 12 pontos) aproximar-se.

O resumo do jogo: