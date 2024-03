Vítor Campelos, em conferência de imprensa, após o nulo na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, na tarde deste domingo, em encontro da 24.ª jornada da Liga.

«Era um jogo que iria ser equilibrado e que um detalhe poderia ditar o vencedor. Foi um jogo algo amarrado. Na primeira parte, o Casa Pia teve ligeiro ascendente. Na segunda parte, demos um pendor mais ofensivo à nossa equipa e creio que tivemos algum ascendente. É um resultado que acaba por se aceitar.»

«As duas equipas entraram com ambição de ganhar. Sabemos que com um empate ficaríamos com os mesmos pontos do Casa Pia, mas, em igualdade pontual, nós estamos à frente. Como é óbvio, queríamos muito ganhar, mas quando não é possível ganhar, também é importante pontuar nesta nossa caminhada.»