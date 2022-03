As portuguesas Rita Ferreira e Rita Teixeira revalidaram esta sexta-feira a medalha de ouro em pares femininos no Campeonato do Mundo de ginástica acrobática, que decorre em Baku, no Azerbaijão.

Com a pontuação de 28.780, as atletas do Acro Clube da Maia levaram a melhor sobre as húngaras Dorina Bernath e Noemi Stattner (26.950) e as cazaques Alexandra Rudakova e Damira Talgat (26.790).

Rita Ferreira e Rita Teixeira já se tinham sagrado campeãs europeias no passado mês de setembro, em Itália.

Em equipas femininas, Portugal arrecadou a medalha de prata. Bárbara Sequeira, Beatriz Carneiro e Francisca Maia terminaram com a pontuação de 28.780, numa prova ganha pela Bélgica e em que os EUA completaram o pódio.