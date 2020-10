Wilco Kelderman, ciclista da Sunweb que há vários dias é segundo classificado do Giro, imediatamente atrás do português João Almeida, afirmou no final da 17.ª, corrida nesta quarta-feira, que esperava chegar à liderança nesta tirada.

«Esperava conquistar a camisola rosa hoje, mas a subida não foi suficientemente dura», apontou, ele que tentou atacar na última subida, mas rapidamente desistiu dos seus intentos, perante a pronta resposta de João Almeida.