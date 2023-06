Um dia depois de ter perdido a final da Liga das Nações da CONCACAF, a seleção do Canadá anunciou os convocados para a Gold Cup.

Stephen Eustáquio (FC Porto) e Steven Vitória (Desp. Chaves) fazem parte dos eleitos do selecionador John Herdman para a competição que se vai realizar entre os dias 25 de junho e 17 de julho.



A presença dos dois atletas na lista significa que só vão gozar de um período de férias depois da Gold Cup numa altura em que as equipas já estão em fase adiantada de pré-temporada.



Canada announce squad for 2023 Concacaf @GoldCup 🍁



Canada will open the tournament on Tuesday, June 27th in Toronto against the winner of a Guadeloupe-Guyana Preliminary Round match.



TICKETS 🎫: https://t.co/EXmmHEX0r5#CANMNT x @CIBC pic.twitter.com/Cd3nO8g4hG