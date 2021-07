O jogador do Boavista, Alberth Elis, foi dispensado da seleção das Honduras, que está a disputar a Gold Cup, devido a lesão, informou a federação daquele país (FENAFUTH).



«A FENAFUTH confirma a inclusão de Kevin López no lugar de Alberth Elis, lesionado durante a partida de sábado. López vai juntar-se à seleção esta segunda-feira em Houston», referiu o organismo.



O avançado, de 25 anos, sofreu uma «fratura não deslocada no quinto metatarso» ao intervalo do jogo contra o Panamá (3-2) que garantiu a passagem das Honduras aos quartos de final.

Lembre-se que o Boavista arranca a nova temporada já no domingo numa visita aos Barreiros, onde vai defrontar o Marítimo, numa partida a contar para a primeira fase da Taça da Liga.