A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, testou positivo à covid-19, confirmou o Governo, em nota enviada às redações.

De acordo com a mesma comunicação, Ana Mendes Godinho apresenta «sintomas ligeiros e encontra-se em confinamento domiciliário». Já estava em isolamento desde segunda-feira.

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, além do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, estão também em isolamento profilático, devido a contactos de risco. Já foram testados e deram negativo.

Godinho, Matos Fernandes e Serrão Santos já participaram no Conselho de Ministros de quarta-feira através de videoconferência.