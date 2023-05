Após o cancelamento do GP Imola, em Itália, devido às cheias que assolaram a região, o piloto japonês Yuki Tsunoda e outros elementos da AlphaTauri, foram para as ruas da cidade de Faenza ajudar nas limpezas da cidade.

Refira-se que aquela é a cidade sede da equipa italiana e na qual os elementos da AlphaTauri estavam instalados para o Grande Prémio deste fim de semana.

Yuki Tsunoda and his AlphaTauri team mates have been helping with the clean-up in Faenza ❤️ pic.twitter.com/uf2qN5syTf