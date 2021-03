A Fórmula 1 está de volta a Portugal em 2021. O Grande Prémio português vai realizar-se em Portimão de 30 de Abril a 02 de Maio.

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) já tinha revelado a «intenção» de realizar o terceiro Grande Prémio da época da Fórmula 1 em Portugal. E o regresso do «Grande Circo» a Portugal estava dependente apenas da assinatura do contrato com o promotor, que neste caso é o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Assim, e pelo segundo ano consecutivo, Portugal vai voltar a acolher um Grande Prémio de Fórmula 1, após um interregno de 24 anos.