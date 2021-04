O piloto espanhol Jorge Martín sofreu este sábado uma queda aparatosa na curva 7 durante a terceira sessão de treinos livres de MotoGP em Portimão.

A sessão foi interrompida, o piloto espanhol foi assistido em pista e depois levado de ambulância para o centro médico.

A direção de corrida informou na altura que Jorge Martín estava consciente e entretanto deu conta de que o pilito espanhol seria transferido para o hospital com uma contusão na cabeça, na mão direita e no tornozelo, o que o deixou fora do grande prémio.

Medical Info Update 📋



Rider #89 @88jorgemartin has been declared unfit with a head contusion, right hand and ankle contusion. He will be transferred to hospital for further medical checks#PortugueseGP 🇵🇹