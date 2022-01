Rúben Semedo foi atacado por três homens encapuzados à porta de sua casa, na noite de sexta-feira, noticiam vários órgãos da imprensa grega.

Segundo os relatos, o internacional português de 27 anos foi atingido com um bastão nas costas, pernas e braços quando regressava à sua residência, na zona de Glyfada, nos arredores de Atenas, pouco antes da meia-noite, na companhia de um amigo.

Após o ataque, Rúben Semedo apresentou queixa na esquadra de polícia.

Recorde-se que no passado dia 4 foi noticiada a detenção de Rúben Semedo por queixas de violência doméstica.

O defesa-central do Olympiakos tem sido alvo do interesse do FC Porto para reforçar o eixo da defesa.