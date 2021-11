O internacional português Rúben Semedo está de volta aos convocados do Olympiakos, mais de três meses depois da última convocatória.

Semedo integra a lista de Pedro Martins para o duelo da Taça da Grécia, esta quarta-feira, diante do Levadiakos.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με το Λεβαδειακό. / The squad players selected ahead of the match against Levadiakos. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #GreekCup #LEVOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/mEft4Y2eaS