O fim-de-semana que se aproxima traz a final da Taça do Rei de Espanha, com o duelo entre o Athletic Bilbao e o Barcelona. É a segunda decisão do mesmo troféu no espaço de duas semanas, após o duelo basco relativo à edição 2019/2020 que consagrou a Real Sociedad. Em Inglaterra, além da Premier League, há também meias-finais da Taça de Inglaterra, ao passo que, na Alemanha e em Itália, há jogos grandes entre equipas no topo da tabela, na luta pelo título e pelos lugares de acesso às competições europeias. Por cá, siga a 27.ª jornada da I Liga portuguesa, ao minuto, no Maisfutebol, com os nossos repórteres nos estádios.

6.ª Feira, 16/04:

Everton-Tottenham (20h00, SportTV4)

A 32.ª jornada da Premier League arranca com um duelo entre portugueses e importante nas contas do acesso à Europa. O Tottenham, de José Mourinho, viaja até Liverpool para jogar em Goodison Park ante o Everton de André Gomes e João Virgínia. Um ponto separa os dois conjuntos. Os londrinos estão no sétimo lugar, com 49 pontos, mais um que o Everton, que tem, contudo, menos um jogo que os spurs. Um jogo na procura de acabar com séries sem vitórias: o Tottenham não venceu as últimas duas jornadas e o Everton nas últimas quatro.

Lille-Montpellier (20h00, Eleven2)

Teste caseiro para o líder da liga francesa ante um Montpellier que não perdeu nenhum dos últimos 12 jogos oficiais, dez deles para o campeonato. A equipa onde jogam os portugueses José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka vem de duas vitórias seguidas fora e procura voltar a somar em casa, onde perdeu o seu último jogo (1-2 com o Nimes). Do lado do Montpellier, também um nome português: Pedro Mendes. O Lille lidera com 69 pontos, mais três que o PSG. O Montpellier é oitavo, com 46 pontos.

Sábado, 17/04:

Wolfsburgo-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

Depois da Liga dos Campeões, o líder do campeonato alemão volta à Bundesliga com um teste de fogo, na casa do terceiro classificado. Os bávaros vêm de um empate caseiro ante o Union Berlim na última jornada, que fez diminuir de sete para cinco os pontos de vantagem para o vice-líder Leipzig (65 para 60). O Wolfsburgo, que tem 54 pontos, tenta reagir à derrota ante o Eintracht Frankfurt, por 4-3, para manter sólida a posição no pódio.

Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven2)

Dias depois do anúncio da mudança de Adi Hütter do Eintracht para o Borussia na próxima época, há encontro entre as duas equipas, noutro dos grandes jogos da 29.ª jornada na liga alemã. O Eintracht Frankfurt, quarto classificado com 53 pontos, vem de três vitórias consecutivas e aproximou-se do Wolfsburgo com o êxito na ronda anterior. O Borussia, que está em ligeira retoma (duas vitórias e um empate nos últimos jogos) é oitavo com 40 pontos e ainda sonha com lugares de acesso às competições europeias.

Chelsea-Manchester City (17h30, SportTV3)

Depois dos «quartos» da Liga dos Campeões, Chelsea e Manchester City medem forças nas meias-finais da Taça de Inglaterra, em busca da primeira vaga na final da prova. Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva procuram recuperar um título que o clube conquistou, já este século, em 2019 e 2011. A outra meia-final é no domingo, entre Leicester e Southampton.

Athletic Bilbao-Barcelona (20h30, SportTV3)

Duas semanas depois de ter perdido a edição 2019/2020 para a Real Sociedad, o Athletic Bilbao disputa, com o Barcelona do português Francisco Trincão, a final da Taça do Rei 2020/2021, em Sevilha. Este pode ser o primeiro título do extremo português pelos catalães.

Domingo, 18/04:

Atalanta-Juventus (14h00, SportTV1)

Um dos dois jogos grandes da 31.ª jornada da liga italiana acontece em Bérgamo, com a receção do quarto classificado (61 pontos) ao terceiro (62 pontos). A Atalanta, com quatro triunfos nas últimas jornadas, ficou a um ponto da equipa do português Cristiano Ronaldo. O atual campeão em título está a um ponto do Milan e a 12 do líder Inter, à entrada para as últimas oito jornadas.

Atlético Madrid-Eibar (15h15, Eleven1)

O líder da liga espanhola, com vários deslizes nas últimas jornadas, viu passar uma confortável vantagem no primeiro lugar para apenas um ponto para o Real Madrid e dois para o Barcelona e só não perdeu o comando no último fim-de-semana porque os catalães perderam «El Clásico». Agora, um duelo de extremos para a equipa onde joga o português João Félix poder ganhar alento na defesa do seu posto, com a receção ao Eibar de Paulo Oliveira, 20.º e último classificado com 23 pontos.

Manchester United-Burnley (16h00, SportTV3)

Embora ainda longe do primeiro lugar, o Manchester United, do português Bruno Fernandes, viu o vizinho e líder City perder na última jornada e, em caso de vitória na receção ao Burnley, passa para oito os pontos de desvantagem na luta pelo título, quando ficariam a faltar seis jogos para o final. O Burnley, por outro lado, luta para confirmar a permanência: está no 16.º lugar, com 33 pontos, sete acima da zona de descida.

Nápoles-Inter de Milão (19h45, SportTV1)

O outro jogo grande da jornada em Itália. O primeiro classificado, o Inter, visita o Nápoles, quinto classificado com 59 pontos. A equipa comandada por Antonio Conte está perto do título, com 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Milan, mas um deslize pode fazer acalentar as esperanças dos rivais. Já os napolitanos, a dois pontos da Atalanta, quarta classificada, têm neste um jogo importante na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

Todas as transmissões do fim-de-semana:

6.ª Feira, 16/04:

Besiktas-Ankaragücü (17h00, SportTV1)

Darmstadt-Greuther Fürth (17h30, Eleven1)

Reading-Cardiff City (18h00, Canal 11/Eleven2)

Leipzig-Hoffenheim (19h30, Eleven1)

Everton-Tottenham (20h00, SportTV4)

Lille-Montpellier (20h00, Eleven2)

Sábado, 17/04:

Angers-Rennes (12h00, Eleven1)

Nuremberga-Holstein Kiel (12h00, Canal 11/Eleven2)

Newcastle-West Ham (12h30, SportTV3)

Wolfsburgo-Bayern Munique (14h30, Eleven1)

Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven2)

Friburgo-Schalke 04 (14h30, Eleven4)

Wolverhampton-Sheffield United (15h00, SportTV3)

Stoke City-Preston North End (15h00, Canal 11)

Marselha-Lorient (16h00, Eleven5)

Sassuolo-Fiorentina (17h00, SportTV4)

Chelsea-Manchester City (17h30, SportTV3)

Bayer Leverkusen-Colónia (17h30, Eleven1)

Cagliari-Parma (19h45, SportTV4)

Norwich-Bournemouth (20h00, Eleven1)

Orlando City-Atlanta United (20h20, SportTV2)

Athletic Bilbao-Barcelona (20h30, SportTV3)*

Domingo, 18/04:

Milan-Génova (11h30, SportTV3)

PSG-Saint-Étienne (12h00, Eleven2)

Rotherham-Birmingham (12h00, Eleven5)

Real Sociedad-Sevilha (13h00, Eleven1)

Osasuna-Elche (13h00, Eleven4)

Lyon-PSG (13h00, Eleven6)**

Arsenal-Fulham (13h30, SportTV3)

Atalanta-Juventus (14h00, SportTV1)

Brest-Lens (14h00, Eleven5)

Borussia Dortmund-Werder Bremen (14h30, Eleven2)

Atlético Madrid-Eibar (15h15, Eleven1)

Alavés-Huesca (15h15, Eleven6)

Manchester United-Burnley (16h00, SportTV3)

Bordéus-Mónaco (16h00, Eleven4)

Torino-Roma (17h00, SportTV1)

Basaksehir-Fenerbahçe (17h00, SportTV2)

Mainz-Hertha Berlim (17h00, Eleven3)

Bétis-Valência (17h30, Eleven1)

Cádiz-Celta de Vigo (17h30, Eleven2)

Leicester-Southampton (18h30, SportTV3)

Nápoles-Inter de Milão (19h45, SportTV1)

Getafe-Real Madrid (20h00, Eleven1)

Levante-Villarreal (20h00, Eleven2)

Nantes-Lyon (20h00, Eleven4)

Columbus Crew-Philadelphia Union (22h55, SportTV3)

2.ª Feira, 19/04:

Leeds United-Liverpool (20h00, SportTV2)

* Final da Taça do Rei de Espanha

**Quartos de final da Liga dos Campeões feminina