O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, disse este sábado que a equipa está com «sensações muito positivas» para o encontro com o Portimonense, referente à terceira jornada da Liga e que ambiciona vencer «se possível jogando bem».

Invicto nas duas primeiras jornadas do campeonato, frente ao Desportivo de Chaves e Estoril, sempre por 1-0, a equipa minhota «tem estado melhor» a cada jogo oficial que passa e encara com «sensações muito positivas» o embate de domingo, perante um adversário que derrotou o Paços de Ferreira (3-0), na ronda anterior, revelou o técnico minhoto.

«[O Portimonense] Vem de uma vitória categórica fora de casa. Percebemos que vamos ter um jogo difícil, mas também somos bons. Somos o Vitória. O único objetivo é ganhar, se possível jogando bem», disse o treinador de 41 anos, na antevisão à partida de domingo.

O treinador vimaranense elogiou Paulo Sérgio, que está a começar a quarta temporada no comando técnico dos algarvios e que o orientou no Vitória de Guimarães na temporada 2009/10.

«[O Portimonense] Tem um treinador muito experiente e muito competente, com o qual eu trabalhei. Tenho muito orgulho nisso. Acompanham-no um grupo de atletas desde a primeira época em que trabalha em Portimão, como o Samuel Portugal, o Willyan, o Pedro Sá, o Moufi, o Ewerton, bem identificados com os processos do ‘mister’», referiu Moreno.

O Vitória de Guimarães, que ocupa atualmente a quarta posição na tabela classificativa, com seis pontos, defronta o Portimonense, em jogo agendado para as 20h30 deste domingo, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem a ficar a cargo de Ricardo Baixinho.