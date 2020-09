Marítimo e Benfica empataram esta segunda-feira, 1-1, no Estádio de Machico, na Madeira, em jogo relativo à quarta jornada do grupo B da Liga Revelação.

Após o nulo ao intervalo, o Benfica inaugurou o marcador aos 71 minutos, com um golo apontado por Henrique Araújo. O avançado de 18 anos marcou ao antigo clube de formação e, por isso, levantou os braços como pedido de desculpa, não festejando o tento.

A igualdade ficou fixada já bem perto do apito final, ao minuto 88. Milson foi travado em falta por Filipe Cruz após uma arrancada pelo lado esquerdo do ataque insular, lance que ditou o segundo amarelo e consequente vermelho ao capitão do Benfica. Na sequência, após a marcação do livre, Aloísio Neto concluiu com êxito na área, na recarga.

O resultado mantém as duas equipas sem derrotas e em zona de acesso ao play-off. O Benfica é segundo, com oito pontos. O Marítimo é terceiro, com cinco.