A Liga dos Campeões 2023/24 já começou e esta sexta-feira realiza-se mais um jogo da pré-eliminatória. Apesar de os jogos serem escassos, o mercado de transferências continua ao rubro com vários negócios a ficarem fechados durante o dia.



Como é habitual, o Maisfutebol conta-lhe tudo sobre os principais rumores e as transferências que agitam o futebol.



Na Geórgia, a seleção nacional de sub-21 prossegue a preparação para o duelo contra a Inglaterra, dos quartos de final do Euro da categoria. Por sua vez, a seleção nacional feminina continua o estágio com vista à participação no Campeonato do Mundo e esta sexta-feira, uma jogadora e o selecionador Francisco Neto vão antecipar o encontro de preparação diante da Inglaterra.



Refira-se ainda que a qualificação para o Grande Prémio da Áustria, décima prova do Mundial de Fórmula 1, arranca às 16h00, desta sexta-feira.



Nota ainda para os sorteios dos quadros masculino e feminino de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada.



O que há para seguir esta sexta-feira



Pré-eliminatória da Liga dos Campeões



Buducnost-Breidablik, 20h00



EURO SUB-21



Sub-21 continua a preparar encontro contra a Inglaterra, dos quartos de final do Europeu da categoria. Treino agendado para as 10h00, em Tbilisi, Geórgia, (07h00 em Lisboa), antecedido de conferência de imprensa de um jogador;

Seleção feminina prossegue estágio para o Mundial 2023

Conferência de imprensa do selecionador português, Francisco Neto, e uma jogadora, de antevisão do jogo particular com a Inglaterra, no Estádio MK, às 17h45;

Fórmula 1 - Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Spielberg;

Treinos livres, às 12:30 (SportTV4)

Qualificação, às 16:00 (SportTV4).