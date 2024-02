O mercado encerrou em Portugal, mas não no resto da Europa. Os clubes das principais Ligas ainda se podem reforçar nesta última dia da janela de transferências, o que deixa antever um dia agitado.



O Maisfutebol vai acompanhar tudo sobre o fecho do mercado de transferências, aqui.



Apesar do mercado permanecer aberto, o futebol não pára. Esta quinta-feira, Real Madrid tem dérbi agendado com o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez e há dois jogos agendados da Premier League com destaque para a visita do Manchester United, de Bruno e Dalot, à armada lusa dos Wolves.



Para esta quinta-feira estão também marcadas as eleições do Gil Vicente que conta com duas listas candidatas ao triénio 2024-2027.





O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUINTA-FEIRA:

Fecha mercado de transferências em Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, entre outros países (horas de Lisboa):

Alemanha, às 17h00

Itália, às 19h00

França, às 22h00

Inglaterra, às 23h00

Espanha, às 23h00.

Premier League, 22.ª jornada

West Ham - Bournemouth, 19h30 (Eleven 3)

Wolverhampton - Manchester United, 20h15 (Eleven 1)

Liga espanhola, jogo em atraso da 20.ª jornada

Getafe - Real Madrid, 20:00 (Eleven 2)

Gil Vicente

Assembleia-Geral do Gil Vicente, para eleger os órgãos sociais para o triénio 2024-2027, no estádio Cidade de Barcelos, entre as 10h00 e as 20h00, seguida de posse dos eleitos.

Ciclismo

Cerimónia de apresentação da 50.ª Volta ao Algarve, no Auditório do Turismo do Algarve, Avenida 5 de Outubro, em Faro, às 11h00.

Prossegue AlUla Tour, com a participação de Ivo Oliveira e Rui Oliveira (UAE Emirates), na Arábia Saudita.

Liga

Conferência de imprensa do treinador do Arouca, Daniel Sousa, de antevisão do jogo com o Portimonense para a Liga, no estádio do clube, às 12h15.