Os duelos Japão-Croácia e Brasil-Coreia do Sul marcam, esta segunda-feira, o dia desportivo no Mundial 2022, no Qatar. Vão ser apuradas a quinta e sexta vagas nos quartos de final da competição.

Destes dois encontros vai sair mais um dos duelos dos quartos de final. O Japão defronta a atual vice-campeã do mundo, depois de ter feito sensação ao vencer um grupo com Espanha e Alemanha. Já a Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, vai medir agora forças com o Brasil, depois de já ter jogado com Portugal na fase de grupos.

Os horários dos jogos:

Japão-Croácia (15h00)

Brasil-Coreia do Sul (19h00)

O dia fica ainda marcado pelo lançamento do jogo da seleção nacional portuguesa ante a Suíça, agendado para terça-feira, a contar para os oitavos de final da competição.

Por cá, a bola também rola, na Taça da Liga e na Liga Revelação.

Taça da Liga – Grupo A (2.ª Jornada):

Mafra-Vizela (20h45)

Liga Revelação – Série A (9.ª Jornada):

Marítimo-Rio Ave (10h00)

Nas modalidades, nomeadamente no surf, prossegue a Challenger Series, com o Haleiwa Challenger, em Oahu, Havai, Estados Unidos com a participação de Vasco Ribeiro, Frederico Morais, Mafalda Lopes, Francisca Veselko, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot, até quarta-feira.

No ténis de mesa, prossegue o campeonato do mundo de jovens, em Tunes, na Tunísia, com a participação de portugueses.