Portugal recebe esta quinta-feira a Nigéria, a partir das 18h45, em Alvalade, para o último jogo antes da viagem para o Qatar, onde se realiza o Mundial 2022.

A seleção nacional, comandada por Fernando Santos, defronta um elenco treinado pelo também português José Peseiro, num duelo em que é ausência confirmada Cristiano Ronaldo.

Ao longo do dia, há mais jogos de preparação entre seleções. Confira a lista, de acordo com a hora de Portugal Continental:

Suíça - Gana, 10:00

Angola - Botswana, 13:00.

Japão - Canadá, 13:40

Iraque - Costa Rica, 14:00

Tajiquistão - Rússia, 15:00

Marrocos - Geórgia, 16:00

Síria - Bielorrússia, 16:00

Roménia - Eslovénia, 16:30

Malta - Grécia, 17:00

Macedónia do Norte - Finlândia, 17:00

Montenegro - Eslováquia, 17:00

Jordânia - Espanha, 17:00

África do Sul - Moçambique, 18:30

Israel - Zâmbia, 18:30.

Por cá, ainda no futebol, arranca a fase de grupos da Taça da Liga, com o Penafiel-Moreirense (20h30), a contar para o grupo C da competição.

Em Lisboa, decorre a Celebração Olímpica 2022, com atribuição dos prémios anuais do Comité Olímpico de Portugal, nas categorias excelência desportiva (masculino e feminino), juventude (feminino e masculino), prestígio, mérito desportivo, ética desportiva, educação olímpica e ordem olímpica nacional, no SUD Lisboa Hall, às 19h00.

No Porto, acontece a Assembleia-Geral da European Leagues, organizada em colaboração com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Estádio do Dragão, das 14h30 às 18h00.

Ainda no Porto, há Assembleia Geral ordinária da FC Porto SAD, para deliberar sobre os relatórios e as contas individuais e consolidadas relativas ao exercício 2021/2022 e sobre a proposta de aplicação de resultados, e proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, apreciar e aprovar a política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e a proposta de alteração parcial dos estatutos da SAD, no auditório do Estádio do Dragão, às 15h30.

Lá fora, no Dubai, Emirados Árabes Unidos, acontece a 13.ª edição dos Globe Soccer Awards. Entre os nomeados para os prémios deste ano do Globe Soccer Awards estão Cristiano Ronaldo e João Cancelo (futebolista do ano), FC Porto (clube masculino), Abel Ferreira, Sérgio Conceição e José Mourinho (melhor treinador), Francisco Conceição, Rafael Leão, Vitinha e Nuno Mendes (jogador revelação), Jorge Nuno Pinto da Costa (presidente) e Cristiano Ronaldo (TikTok).

Olhando às modalidades, em particular à ginástica, prossegue a 36.ª edição dos Campeonatos do Mundo de Trampolins FIG, com a participação de portugueses, em Sófia, Bulgária.

No taekwondo, prosseguem os Campeonatos do Mundo, em Guadalajara, México, também com portugueses em ação.

No ténis, em Turim, Itália, prosseguem as ATP Finals.