Portugal não esquece o jogo entre Espanha e França, que deixou a seleção de fora da final do Europeu de hóquei patins. Após os espanhóis terem revalidado o título de campeões europeus, Gonçalo Alves voltou a criticar a atitude de «La Roja» no jogo frente aos franceses.



«Parabéns aos novos campeões europeus de hóquei em patins. Conseguiram estar na final com um empate com Itália, uma derrota com Portugal e ganharam um jogo combinado», escreveu o jogador da seleção portuguesa no Instagram.



Lembre-se que nos dez minutos finais do embate entre espanhóis e gauleses, com o resultado em 3-1, deixou de se jogar. O árbitro chegou, inclusive, a mostrar mais dois cartões azuis, um para cada equipa, devido ao antidesportivismo.