O FC Porto apurou-se esta noite para a final do campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencer na receção ao Óquei de Barcelos, nos penáltis.

Os dragões haviam vencido os primeiros dois desafios deste play-off e sabiam que garantiam a qualificação caso vencessem esta terça-feira, o que conseguiram.

Depois de dois resultados robustos nos primeiros jogos – 8-4 e 5-2 –, este foi um encontro mais equilibrado, mas que acabou por pender para o lado azul e branco.

A primeira parte acabou sem golos, mas logo a abrir a etapa complementar, aos 29 minutos, Xavi Barroso abriu o marcador. Estava feito o mais difícil e um minuto depois, foi Reinaldo García a ampliar o marcador.

Só que o Óquei de Barcelos não virou a cara à luta: Alvarinho reduziu a 13 minutos do fim e Miguel Rocha, já com menos de três minutos do fim, levou o jogo para prolongamento.

Aí, ninguém desfez o empate a duas bolas e, nos penáltis, os remates certeiros de Gonçalo Alves e Telmo Pinto deram o triunfo à formação da casa.

O FC Porto, à procura do 24.º título de campeão nacional, vai defrontar na final o vencedor do duelo entre Sporting e Benfica.