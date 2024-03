Para celebrar o centenário, a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) aproveitou o Torneio das Nações, habitualmente conhecido como torneio de Mountreux, para divulgar os novos equipamentos da seleção nacional de hóquei em patins. Apesar de as camisola serem desenhadas para a modalidade, o design integra ideias e elementos de todos os alicerces da FPP.

«O padrão é resultado da junção dos elementos transversais à patinagem (rodas), aos específicos das disiciplinas (sticks, skate, rodas) e à ilustração dos movimentos da artística», lê-se, em nota enviada às redações.

Quanto a pormenores, os equipamentos revelam, ao centro, os anos dos títulos europeus e mundiais de seniores masculinos e femininos. Em simultâneo, as cores são referência aos tons vestidos pela primeira seleção nacional campeã da Europa e do Mundo, em 1947.

Consulte, na galeria associada, os novos equipamentos da seleção nacional de hóquei em patins.

Quanto ao Torneio das Nações, a turma de Paulo Pereira conta com Ângelo Girão (Sporting) e Xano Edo (Oliveirense) entre os postes. Na linha recuada estarão Nuno Santos (Oliveirense), Xavier Cardoso (Oliveirense) e Hélder Nunes (FC Porto).

Para as alas, Gonçalo Alves (FC Porto), Rafa Costa (FC Porto) e João Souto (Sporting) foram os eleitos. Por fim, os pivôs são João Rodrigues (Barcelona) e Gonçalo Pinto (Benfica). Precisamente nesta posição tocam-se os «extremos» quanto a internacionalizações.

Se João Rodrigues, de 33 anos, soma 127 jogos por Portugal, Gonçalo Pinto, por sua vez, soma 21 partidas, aos 27 anos. Em todo o caso, o mais jovem do grupo é o guardião Xano Edo, de 22 anos.

Portugal estreia-se na noite desta quarta-feira no Torneio das Nações, diante da anfitriã Suíça. A partida está agendada para as 20h. À mesma hora desta quinta e sexta-feira, Portugal mede forças com França e Espanha. As «meias» e a final da prova decorrerão este sábado e domingo.