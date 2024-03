Portugal perdeu, na noite desta quinta-feira, diante da França (6-5), na segunda jornada do Grupo A do Torneio de Montreux. Após a goleada diante da Suíça, Paulo Freitas renovou o cinco inicial e apostou em Girão, Rafa Costa, João Rodrigues, Xavi Cardoso e Gonçalo Alves.

Entre os gauleses, os três irmãos Di Benedetto – Bruno, Roberto e Carlo – foram titulares, além de Rémi Herman e do guardião Pedro Chambell.

Numa partida intensidade, e plena de faltas, Portugal foi castigado pelo cartão azul de João Rodrigues, ao oitavo minuto. Na marca de livre direto, Carlo Di Benedetto abriu a contagem, naquela que foi uma noite prolífera para o jogador do FC Porto. Já lá vamos.

A resposta lusa surgiu pelo stick do inevitável Gonçalo Alves, aos 12m, de livre direto, e aos 16m, de penálti. Nesta fase, o duelo parecia um «tira-teimas» entre Gonçalo e Carlo, com o treinador Ricardo Ares a assistir do sofá, certamente animado.

Uma noite para lembrar

Ao segundo minuto do segundo tempo, Carlo Di Benedetto repôs a igualdade, uma vez mais através de um livre direto.

Na resposta, dois minutos volvidos, Gonçalo Pinto juntou-se aos goleadores e assinou o 3-2. E eis que Portugal assumiu o controlo do encontro, parecendo que a vitória se começava a compor, por fim.

Uma vez que Carlo Di Benedetto viu o cartão azul aos 28m, Hélder Nunes aproveitou a vantagem numérica para ampliar a vantagem à meia-hora (4-2).

Foi com uma seleção nacional confortável no resultado que os gauleses operaram a reviravolta. À entrada dos últimos 10 minutos, Roberto Di Benedetto – este do Benfica – marcou e abriu caminho para Carlo Di Benedetto assinar o hat-trick e Marc Rouzes confirmar a «remontada», quando restavam nove minutos para a derradeira buzina.

Atordoado, Portugal ainda respondeu, por Hélder Nunes, um minuto mais tarde (5-5). Uma reação determinante para manter as contas em aberto até aos últimos minutos. E Ângelo Girão até deu alento às «Quinas», quando defendeu um livre direto de Carlo Di Benedetto, a 2:32 minutos do fim.

Todavia, esta era a noite de Carlo. Como tal, a 16 segundos do fim, este goleador gaulês castigou a 20.ª falta de Portugal, que nasceu de uma simulação de Gonçalo Alves. Na marca de livre direto, Carlo cravou o 5-6 no marcador.

Contas baralhadas

O desaire relega Portugal para uma posição delicada. Ainda que no segundo lugar – pois o critério de desempate é o saldo de golos – a seleção nacional está obrigada a vencer Espanha. A França, por sua vez, é terceira, mas defronta a Suíça, pelo que, provavelmente, os gauleses alcançarão os seis pontos.

Quanto à seleção nacional, está obrigada a vencer a Espanha, que segue no topo do Grupo A. O encontro está agendado para as 20h desta sexta-feira.

No caso de Portugal vencer a Espanha, e a França triunfar sobre a Suíça, então o desempate será desfeito com recurso ao saldo de golos entre as três seleções. Se essa vertente não desatar o nó, então a organização recorrerá ao quociente de golos nas partidas entre as três seleções.

Em último recurso, o desempate será desfeito pelo saldo e quociente de golos em todo o torneio.

Espanha passeia e é líder

«Nuestros hermanos» triunfaram sobre a Suíça, por 7-1. Numa partida de sentido único, Arnau Xaus adiantou os espanhóis, com dois golos no espaço de três minutos (8 e 11m). Todavia, os destemidos anfitriões responderam, aos 12m, por Andrin Gottwald. Uma reação que prometia animar o encontro, mas que se revelou fugaz.

Isto porque, na segunda parte, César Carballeira e, uma vez mais, Arnau Xaus trataram de triplicar a vantagem espanhola, em quatro minutos (28 e 32m). A estocada final foi iniciada por Nil Cervera (45m), que inspirou a dupla da noite. Se Carballeira marcou de penálti, aos 49m, Xaus assinou o póquer nos derradeiros segundos.

Uma noite de afirmação para o avançado de 27 anos, do Calafell, que entre 2018 e 2019 passou pelo Juventude de Viana. Face à ausência de Xavi Barroso e Pau Bargalló, está confirmada uma solução para Guillem Cabestany.

No banco de Espanha esteve Nil Roca, que desde 2022 representa o Benfica.

Itália e Argentina nas meias-finais

No Grupo B, a Argentina goleou os anfitriões do Montreux (0-6), e Itália suou para vencer Angola, por 5-3. Assim, os favoritos deste grupo alcançam as meias-finais. Porém, para selar posições, italianos e argentinos medem forças esta sexta-feira, às 14h.