A seleção nacional de hóquei em patins estreou-se, na noite desta quinta-feira, no Torneio das Nações ao sabor de uma goleada sobre a Suíça (8-0). Em Montreux, em território suíço, Paulo Freitas apostou em Xano Edo, Rafa Costa, Xavi Cardoso, João Souto e Gonçalo Pinto de princípio.

Num primeiro tempo desprovido de emoção, o golo inaugural surgiu pelo inevitável Gonçalo Alves, quando restavam 3:42 minutos para o intervalo. O ala poderia ter bisado dois minutos mais tarde, mas, na marca de livre direto, foi incapaz de bater Jean-Pierre Vizio.

Em todo o caso, o 2-0 surgiu pelo stick de Xavi Cardoso, quando restavam 32 segundos para o descanso.

No segundo tempo, Gonçalo Alves, João Rodrigues e Nuno Santos ampliaram a vantagem lusa nos primeiros dez minutos. Perante um adversário desprovido de soluções, Gonçalo Alves completou o hat trick, de penálti.

A goleada ficou selada pelo bis de João Rodrigues e o golo de Hélder Nunes.

No fecho da primeira jornada, Portugal divide a liderança do Grupo B com a Espanha, que esta quinta-feira triunfou sobre a França (2-1). Entretanto, no Grupo A, a Itália goleou os anfitriões do Montreux (1-8). Desse grupo fazem parte Argentina e Angola.

Portugal mede forças com França na noite desta quinta-feira (20h). À mesma hora, na sexta-feira, a seleção nacional defronta a Espanha. As «meias» e a final da prova decorrerão este sábado e domingo.