Antes de as duas equipas entrarem em campo no futebol – frente a Vitória de Guimarães e Sp. Braga, respetivamente –, a bola rola entre Benfica e Sporting no hóquei em patins.

Há dérbi a contar para a jornada 17 do campeonato nacional da modalidade, e vai poder acompanhar as principais incidências da partida aqui, no Maisfutebol.

Os leões, refiram-se, partilham a liderança da tabela classificativa com a Oliveirense, com 43 pontos. No quarto lugar, com os mesmos 32 pontos do Sp. Tomar, estão as águias.

Acompanhe aqui, a partir das 17h00, o Benfica-Sporting.