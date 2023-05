Benfica e FC Porto voltam a defrontar-se este domingo, a partir das 13h00, na luta por uma vaga na final dos play-off do campeonato de hóquei em patins.

Acompanhe o Benfica-FC Porto AO VIVO

Os encarnados golearam no primeiro jogo, por 5-0, mas os azuis-e-brancos responderam no segundo, com um triunfo por 5-2.

Quem vencer este domingo fica em vantagem para o quarto jogo que está marcado para quinta-feira para o Dragão Arena.

Na outra meia-final, marcada para as 15h00, o Sporting venceu os dois primeiros jogos frente ao Óquei de Barcelos (6-5 e 32, ap) e pode garantir já este domingo a primeira vaga na final.