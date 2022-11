A Seleção Nacional de hóquei em patins, campeão do Mundo em título, defronta esta terça-feira, a partir das 22h45, a Itália no Mundial que está a decorrer na Argentina.

Acompanhe aqui o Portugal-Itália

Os campeões do mundo estrearam-se na competição no dia anterior, com uma goleada à França (5-1), destacando-se no Grupo A, a par da seleção italiana que venceu o Chile por 8-3.

Portugal encerra, depois, esta primeira fase, esta quarta-feira, frente ao Chile.