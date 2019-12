A equipa de hóquei em patins do Paço de Arcos lançou uma campanha de solidariedade para ajudar Énio Abreu, guarda-redes da equipa que está hospitalizado em estado crítico na Madeira. O jovem jogador, que acabou de completar vinte anos, viajou com a equipa B para o Funchal, mas já não voltou devido a uma doença súbita que o deixou às portas da morte.

O jovem jogador está a cumprir a primeira temporada como sénior e é o habitual suplente de Diogo Rodrigues na baliza do histórico Paço de Arcos, além de jogar na equipa B na Zona Sul da III Divisão.

A vida de Énio virou-se de pernas para o ar no passado fim de semana quando a equipa B do Paço de Arcos viajou para a Madeira para defrontar o Marítimo. Tudo começou com uma simples constipação, mas a doença acabou por escalar de uma simples gripe para uma pneumonia e, depois, a uma infeção generalizada.

O jovem guarda-redes foi encaminhado para as urgências e, já na segunda-feira, em coma induzido, o cenário apresentado pelos médicos era o pior possível e as esperanças muito reduzidas. A verdade é que Énio não deixou de lutar e, já com os pais por perto, apresentou uma ligeira melhoria.

No final do jogo do Paço de Arcos com o Benfica, o treinador Luís Duarte, em declarações ao site Hóqueipt.com deu conta do estado de saúde de Énio Abreu e revelou as iniciativas que têm o propósito de ajudar a família neste momento difícil. «Estamos todos preocupadíssimos com o Énio e com a esperança que recupere o mais rápido possível», destacou o treinador.

As iniciativas de apoio a Énio passam por um jogo de solidariedade entre o atual plantel do Paço de Arcos e um misto de antigos jogadores que terá lugar a 28 de dezembro, pelas 19h00. Entretanto, vários antigos jogadores do Paço de Arcos, entre os quais o campeão do mundo João Rodrigues, do Barcelona, já se disponibilizaram para ajudar, com a oferta de material para sortear.

O Paços de Arcos disponibilizou os dados da conta dos pais de Énio para todos os que queiram ajudar: IBAN PT50 0007 0022 0036 4070 0067 5