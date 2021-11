A quatro dias do arranque do Europeu de hóquei em patins, o guarda-redes da seleção portuguesa, Ângelo Girão, anteviu uma prova «com seleções fortes e muito competitivas».

A competição decorre no pavilhão multiusos de Paredes, de 15 a 20 de novembro e o jogador luso quer usar o público a favor da equipa.

«Jogar em casa, com o público a nosso favor, ainda nos deixa com mais vontade de ir para dentro de campo, mas não nos podemos esquecer que os títulos não jogam e têm de ficar à porta», disse, em declarações aos jornalistas.

Girão analisou as equipas que vão participar no Europeu e sublinhou que será «uma fase dura e exigente».

«A Alemanha e Andorra estão num patamar abaixo, mas a França é uma seleção muito forte. A Itália tem uma equipa jovem de enorme qualidade e a Espanha é uma eterna candidata. Acredito que será o Europeu mais equilibrado de sempre, com resultados não muito desequilibrados», previu.

Portugal conquistou o título mundial na modalidade em 2019, e o guarda-redes português esteve em plano de destaque nas grandes penalidades. Essa conquista acresce exigência à equipa portuguesa e ao jogador para as provas futuras.

«A final do Mundial foi muito boa para nós e também para mim. No hóquei, diz-se que o guarda-redes é meia equipa e é sempre agradável ouvir coisas boas sobre nós», comentou.

O guardião do Sporting assumiu ainda que «Portugal tem conseguido inverter um bocado a superioridade de Espanha, que se fazia muito pela baliza».

Portugal entra em prova no Europeu a 15 de novembro, diante da Alemanha, no pavilhão multiusos de Paredes, pelas 21h45. No dia seguinte, defronta a França e seguem-se Itália, Espanha e Andorra. A 20 de novembro disputa-se a final da competição, que junta os dois primeiros classificados apurados no formato de campeonato.

A seleção portuguesa detém o recorde de títulos europeus, com 21. Já Espanha, campeã em título, soma 17 vitórias.