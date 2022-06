Quatro adeptos do Benfica foram detidos no pavilhão da Luz, onde na noite de sábado decorreu o jogo n.º 2 da meia-final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, em que os encarnados bateram o Sporting.

Segundo apurou a CNN Portugal, um grupo de de 20 adeptos leoninos da Juve Leo, que se deslocaram a pé para o local, viu-lhes ser vedado o acesso ao jogo por não possuir bilhetes, tendo-se depois envolvido em confrontros com os adeptos benfiquistas que se encontravam no local.

Perante os desacatos, a PSP efetuou cinco disparos de shotgun, sem registo de feridos.

Os agentes no local conseguiram intercetar quatro adeptos do Benfica que arremessaram garrafas e pedras nas imediações do pavilhão, tendo sido detidos e levados para a esquadra.

Um agente da PSP ficou ferido, sem gravidade, e ainda houve danos numa viatura da polícia.