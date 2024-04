Na 23.ª jornada da Fase Regular da Liga, o FC Porto triunfou na receção ao Sp. Tomar, quinto classificado, por 5-0. Na tarde deste domingo, o golo inaugural foi assinado por Hélder Nunes, ao cabo de oito minutos. Em cima da buzina para o intervalo, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto ampliaram a vantagem.

Em velocidade cruzeiro, a goleada ficou consumada na etapa complementar, pela mesma dupla. Numa tarde de desperdício quanto a penáltis e livres diretos – nenhum concretizado em três oportunidades – os líderes do campeonato não foram incomodados pelos visitantes, atingindo os 58 pontos.

Segue-se a visita ao Riba D’Ave (9.º), na tarde de sábado (18h30).

Por sua vez, o Sp. Tomar permanece no quinto lugar, com 43 pontos, já impossibilitado de alcançar o Benfica no quarto lugar – 53 pontos – mas com a posição por selar. Quando restam duas jornadas nesta Fase Regular, o conjunto de Tomar guarda três pontos de vantagem sobre o Óquei Barcelos e recebe, no sábado, o Sporting (18h).

Sporting conserva objetivo da liderança

Numa tarde de goleada, o Sporting conservou a vice-liderança às custas do já despromovido Carvalhos (11-1). Três minutos bastaram para Rafael Moreira inaugurar o marcador. Apesar do penálti falhado por Alessandro Verona, Henrique Magalhães e Facundo Brigde ampliaram a vantagem.

Ao cabo de 11 minutos, surgiu a resposta do Carvalhos, por Xavier Pinho (3-1). Todavia, Toni Pérez e João Souto confirmaram a goleada ainda antes do intervalo (5-1).

No segundo tempo, João Souto – em dose tripla – Verona, Toni Pérez – em dose dupla – completaram o resultado. Assim, já são 165 golos sofridos pelo Carvalhos em 23 partidas.

Ora, o Sporting é segundo classificado, com 57 pontos, menos um face ao FC Porto. No sábado, os leões visitam o Sp. Tomar.

Por sua vez, o Carvalhos permanece como «lanterna vermelha», com um ponto. Segue-se a receção ao Murches (10.º), que ainda não garantiu a manutenção.

Oliveirense confirma favoritismo

De goleada em goleada, a Oliveirense, terceira classificada, também arrecadou uma tarde esclarecedora. Na visita ao Valongo (7.º), os comandados de Edo Bosch inauguraram o marcador ao quinto minuto, por Facundo Navarro. Segundos depois, Nuno Santos, assistido por Navarro, dobrou a vantagem.

No caminho para o intervalo, Bruno Benedetto e Facundo Navarro aumentaram as diferenças no marcador (0-4). No segundo tempo, entre muitas faltas e bolas paradas falhadas pelo Valongo, Nuno Santos sentenciou o encontro, quando restavam 6:50 minutos para jogar.

Até final, a Oliveirense ainda desperdiçou dois penáltis. Em todo o caso, os unionistas conservam o terceiro posto, com 55 pontos, menos três para o líder FC Porto. Segue-se a visita ao «aflito» Turquel (13.º), na noite de sábado (21h).

Por sua vez, o Valongo continua no sétimo lugar, com 27 pontos, disputando com Juventude Pacense (8.ª) e Riba D’Ave (9.º) as derradeiras vagas para a fase final do campeonato. Segue-se a visita ao «aflito» Famalicense (12.º), na tarde de sábado (18h).

Benfica aplica-se para travar Riba D'Ave

A fechar o comboio da frente está o Benfica, quarto classificado que na tarde deste domingo triunfou na receção ao Riba D’Ave, por 7-3. O golo apenas surgiu ao oitavo minuto, por Lucas Ordoñez.

De parada e resposta, José Miranda ampliou e Rui Silva reduziu. Mas, o ímpeto do Benfica foi superlativo, com Diogo Rafael e José Miranda a ampliarem (4-1). Em cima da buzina para o intervalo, com quatro segundos no cronómetro, Sifamir reduziu, de penálti (4-2).

Na etapa complementar, a toada manteve-se, com Ordoñez a bisar e Sifamir a responder, desta feita de livre direto (5-3). Nos últimos 10 minutos, Pablo Álvarez bisou e confirmou o triunfo das águias (7-3).

Assim, o Benfica permanece no quarto lugar, com 53 pontos, a dois da Oliveirense e a quatro do Sporting. Na noite de sábado, às 21h30, as águias visitam o Óquei Barcelos (6.º).

Por sua vez, o Riba D’Ave é nono, com 26 pontos, em igualdade com a Juventude Pacense (8.ª). Na próxima ronda, na tarde de sábado (18h30), recebem o FC Porto.

Outros resultados:

Hóquei Braga (11.º) 1-7 Óquei Barcelos (6.º)

Murches (10.º) 4-3 Turquel (13.º)

Famalicense (12.º) 3-3 Juventude Pacense (8.ª)