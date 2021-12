A nova ala pediátrica do Hospital de São João conta com uma sala para momentos lúdicos decorada com adereços do FC Porto e em tons de azul.

Neste espaço, as crianças daquela unidade hospitalar vão poder usufruir de alguns brinquedos, matraquilhos e consolas de videojogos.

Juntos Venceremos 💙



A nova Ala Pediátrica do Hospital S. João conta com uma sala FC Porto, um mini-estádio com jogos e brincadeiras onde é obrigatório ser feliz 🙌🤩#FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/VgldMTFNCy — FC Porto (@FCPorto) December 10, 2021

A pediatria, denominada «Joãozinho» e que até novembro funcionava em contentores, tem inauguração marcada para este sábado.