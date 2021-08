Uma vitória suada no reduto do Famalicão permite ao FC Porto continuar colado no topo da classificação, junto aos rivais Sporting e Benfica – e Gil Vicente. Com uma excelente primeira parte, os dragões marcaram por duas vezes. No segundo tempo os famalicenses reduziram e empataram em cima do apito final… mas Bruno Rodrigues estava em fora de jogo. Sérgio Conceição atinge a marca histórica de José Mourinho e André Vilas Boas ao estar 30 jogos sem perder no campeonato.

Serviu de aviso aos portistas que deixaram de procurar o golo cedo demais. Toni Martinez foi o autor dos dois golos e mostrou que continua de pé quente, colando-se ao leão Pedro Gonçalves no topo da lista de melhores marcadores. Já o Famalicão continua sem vencer na I Liga e ainda procura o melhor onze. Esteve perto de levar um ponto, mas ainda falta a ideia de jogo bem vincada na época passada.

Os dragões entravam em campo sabendo que os rivais Sporting e Benfica tinham vencido na véspera e só os três pontos importavam para não haver atrasos prematuros. No fim de tarde com muito sol e calor, Sérgio Conceição apostou com Manafá para o lado esquerdo da defesa – o técnico havia dito na véspera que o lateral não gostava de jogar com essas condições – e Matheus Uribe rendeu Sérgio Oliveira no miolo do terreno.

Ao contrário dos portistas que haviam triunfado na jornada inaugural, o Famalicão ia a jogo ainda com o saldo de pontos a zero, em virtude da derrota em Paços de Ferreira. Sem poder contar com Gustavo Assunção (mialgia de esforço), Ivo Vieira protagonizou três alterações no onze. Estreou o jovem Alexandre Penetra na defesa e já pôde contar com o regressado Pêpê Rodrigues e com Iván Jaime, que esteve lesionado.

Entrada forte do dragão

Os azuis e brancos entraram a todo o vapor e manietando por completo a formação local. Com uma dupla de avançados muito móvel, os portistas iam conseguindo confundir a reforçada defesa famalicense. Depois de deixar um primeiro aviso, Toni Martinez marcou mesmo. Passe magistral de Taremi a isolar o espanhol que abriu o placard.

O Famalicão demorou a soltar-se das amarras e só perto dos 25 minutos é que conseguiu acercar-se com perigo da baliza portista. Iván Jaime era o elemento mais ativo e foi mesmo ele que teve nos pés a jogada de maior perigo dos anfitriões. Desmarcado por Pêpê Rodrigues pela esquerda, entrou na área e rematou cruzado rente ao poste.

Os dragões sentiram o toque e foram em busca do segundo golo. Bruno Costa com um passe de rotura descobriu Otávio entre linhas, que rodou e isolou Toni Martinez. O avançado, uma vez mais na cara de Luiz Júnior, atirou a contar e fez o segundo. Voltou a não festejar o golo apontado à equipa que o deu a conhecer em Portugal.

Famalicão reage

O FC Porto entrou no segundo tempo a controlar e a gerir o resultado. No entanto, o Famalicão queria mais e sabia que, com um golo, reentraria na discussão do resultado. E foi isso que aconteceu. Na sequência de um pontapé de canto, Diogo Figueiras cruzou para o coração da área onde apareceu Riccieli a mergulhar para golo. Bom cabeceamento do capitão famalicense.

Os famalicenses acreditaram que era possível chegar à igualdade e Ivo Vieira mexeu no sistema tático para colocar mais jogadores na frente de ataque. O mesmo fez Sérgio Conceição que tirou de jogo o autor dos dois golos e reforçou o meio campo com Sérgio Oliveira. Os dragões estabilizaram o jogo, mas não se livraram de um susto no final.

Num contra-ataque, Bruno Rodrigues surge isolado e bate Diogo Costa, para delírio dos adeptos famalicenses. Contudo, o avançado estava em fora de jogo e os dragões acabaram mesmo por levar para casa os três pontos.