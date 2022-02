FIGURA: Adrián Marín (Famalicão)

Duas assistências milimétricas fizeram de Adrián Marín o homem do jogo. O defesa esquerdo esteve sempre muito ativo na frente do ataque, dando muita profundidade ao jogo famalicense, mas também nunca descurou a defesa. O espanhol pegou de estaca na equipa e hoje foi preponderante no triunfo.

MOMENTO DO JOGO: 19 minutos de tempo extra

O tempo extra do Famalicão-Tondela mais parecia um prolongamento. Durante a segunda metade, Hélder Malheiro foi várias vezes ao VAR e, no final, compensou esse tempo com oito minutos. Já na compensação, Gustavo Assunção ameaçou sair de campo, por alegados atos racistas, e foram mais seis minutos com o jogo parado. Depois, Hélder Malheiro ainda voltou ao VAR para reverter a expulsão de Dolcek. Ao todo, esta partida teve 109 minutos.

OUTROS DESTAQUES

João Carlos Teixeira (Famalicão): A contratação de João Carlos Teixeira foi, sem dúvida, um tiro certeiro. O médio joga, faz jogar e ainda marca. E que golo!!! Nem precisava de fazer mais nada na partida que já tinha destaque só pelo golo, fantástico!

Daniel dos Anjos (Tondela): Entrou já muito perto do fim e teve o mérito de dar alento aos tondelenses até ao final da partida. Bom golo e bom prémio para a formação beirã.